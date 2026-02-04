総勢21匹もの猫さんたちをまとめる、頼れるクールなボス猫さん。新入り子猫の無邪気な姿に感化されて、隠されていた意外すぎる姿を披露してしまったそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で9.2万回再生を突破し、「カッコ良いからの可愛い、ギャップが♡」「母ちゃんと目があった瞬間の顔に思わず爆笑w」といったコメントが寄せられています。 【動画：クールなはずのボス猫→無邪気な子猫と過ごした