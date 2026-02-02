こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。プチプラから韓国コスメまで幅広いアイテムがそろうロフト。今回は、ロフトで買える垢抜けコスメを10個ご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね♡【詳細】他の記事はこちら宝石みたいなピンクパールのツヤ感♡fwee グリッツストーンハイライター HL01 フィーバーガーネット 2,090円（税込）宝石のようなピンクパールがかわいいハイライト。ハイライトとしてはもちろん、チー