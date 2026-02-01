【双子座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?双子座（5/21-6/21）「おもしろそう」に飛びついて。視野を広げて新しいステージへ全行動範囲がぐんと広がり、あなたの世界に新しい風が吹き込んできます。これまで「自分には関係ない」と思っていた扉が、ふとした瞬間に開く。情報の波に溺れそうになったら、一度深呼吸して自分の「好奇心」に耳を澄ませて。ポイントは偶然の雑談や