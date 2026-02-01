【水瓶座】2026年2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月あなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）「なんとなくは罪」辛くても選び抜くことで幸運「アップデート」の時です。今月、あなたに訪れるのは、容姿から思考回路に至るまでの、全人格的な刷新の衝動。古いセルフイメージは捨て去りなさい。なんとなく選んでいた持ち物や人間関係を、「今の自分」という厳しいフィルターで濾過すること。その潔い取捨選択と、