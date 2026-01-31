ベタつかず、軽やかな使用感でありながらも、内側から輝くような肌をかなえる新処方コスメが続々登場。肌悩みにダイレクトにアプローチする革新的な成分、毎日使いたくなる心地よさを両立した名品を詳しく解説。「高保湿なのにベタベタしない」快適コスメ内側から光を放つようなみずみずしい肌づくりに、保湿は不可欠。とはいえ重いクリームは避けたい今、習慣化しやすい「快適さ」がキーワードに。化粧水いらずで使える乳液ミティ