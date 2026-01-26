人気兄妹YouTuber「中町兄妹」の兄、「JP」こと中町純平さんが2026年1月23日に公開したYouTube動画に出演し、ETCレーンの係員対応をめぐる言動が批判を集めている。「ちょっと待って」「もうなんだよ...」JPさんは、YouTuber・芹沢瞬さんのチャンネルで公開された「JPにデートさせてみたら女の子に緊張しすぎて大焦りで草ぁwwwww」という題の動画に出演した。運転手としてドライブ中に、ETCカードの挿入有無が分からないまま高速道