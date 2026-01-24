重たいコートはちょっと疲れる。自然と出番も遠のいてしまうもの。求めたいのはトップスのように軽い着心地、どんな服にも合わせやすくスタイルまで良く見えるデザイン。コートの中に着ても、もたつかず、春先からのアウターとしても活躍する、妥協なしで選ばれたブルゾンをラインアップ。軽くて暖かい「長く着回せる」ブルゾン引き続き注目のスポーティテイストの波に乗り、軽快なブルゾンも豊富にそろう今シーズン。保温性の高い