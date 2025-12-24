【2025年ベストコスメ】プチプラからデパコスまで数々の新作コスメをレビューしてきたふぉーちゅん編集部が選ぶ、2025年の年間総合ベストコスメを発表します！美容資格を多数保有する美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線で「本当に良かった！」と思うコスメをランキング形式でご紹介。記事後半では、近日実施予定の豪華なプレゼントキャンペーン情報も掲載しているので、最後までチェックしてくださいね。ふぉーちゅ