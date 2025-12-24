養女が13〜15歳の間に性的虐待を繰り返し、様子をスマートフォンで撮影したとして、監護者性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた被告の男に福島地裁会津若松支部は24日、懲役10年（求刑懲役12年）の判決を言い渡した。養女の母親は当時、被告と夫婦だった。事件は被告が養女と黙って外出しようとしたのを知って不審に思い、養女のスマートフォンを確認して発覚。判決後の取材に「許せない。10年で更生するとは思