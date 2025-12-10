12月7日放送のバラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）では、元TOKIOメンバー不在のなか、新企画がおこなわれた。後輩たちが地元の人と交流する姿が新鮮な印象を与えたなか、ロケ地になった山口県阿武町役場の担当者が、本誌に放送後の反響を明かした──。この日の新企画は「DASH100人食堂」。地域の祭りやイベントが激減した町に活気を取り戻してもらうため、町の人を100人集め、地元自慢の食