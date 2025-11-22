職場での人間関係のトラブルはつきものだが、業務とは全く関係のない「信仰」の争いに巻き込まれてしまってはたまらない。投稿を寄せた茨城県の40代男性（サービス・販売・外食）は17年前、初めて就職した職場でのことを振り返った。そこはミシンの飛び込み営業をしている小さな会社だった。わずか4人しかいない職場は、男性にとって地獄のような空間となったようだ。（文：篠原みつき）先輩と同期による日替わりの勧誘合戦当時、