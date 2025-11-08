元中日ドラゴンズの選手が、名古屋市中川区の飲食店で救急隊員に暴行を加えたとして、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。 【写真を見る】【速報】元中日ドラゴンズの山下斐紹容疑者を現行犯逮捕飲食店で救急隊員を暴行か 愛知県警 現行犯逮捕されたのは、元中日ドラゴンズの選手で千葉市に住む山下斐紹容疑者（３２）です。 警察によりますと、山下容疑者は昨夜10時40分ごろ、中川区の飲食店で酒に酔った状態で、救