食楽web ●メリーチョコレートのロングセラー「ファンシーチョコレート」が2025年10月1日よりリニューアル。パッケージの変更の他、4種類の新作チョコレートが仲間入りしました。 秋冬はチョコレートがよりおいしく感じられる季節ですね。46年変わらず愛され続けている『メリーチョコレート』の「ファンシーチョコレート」は、1979年に誕生し