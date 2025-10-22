自民党の高市早苗氏が２１日、首相指名選挙で選出され、初の女性首相となった。同日夜には記者会見が行われ、ＮＨＫでは生中継を行った。そのため、火曜ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」が延期となり、全国の柴犬ファンが残念がった。高市首相は新内閣を発足させ、午後１０時から会見を行った。ＮＨＫでは「ニュースウォッチ９」の放送を延長し、この会見を生中継。午後１０時５０分まで放送。夜ドラ「いつか、無