ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「月曜から夜ふかし」の恣意的な編集に対し、BPOが意見を発表 月曜から夜ふかし 日本テレビ エンタメ・芸能ニュース 放送倫理・番組向上機構(BPO) スポニチアネックス 「月曜から夜ふかし」の恣意的な編集に対し、BPOが意見を発表 2025年10月21日 14時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BPOが21日、「月曜から夜ふかし」の恣意的な編集に関する意見を発表した 事案の発生を防げなかった背景を検証し、主に3つの問題があったと指摘 さらに「他国の人々の感情を尊重する姿勢が不十分であった」としている 記事を読む おすすめ記事 幼児が絵本持ち去り...見つからず1か月も「怒っておりません」 県営水族館が返却よびかけるワケ 2025年10月20日 18時5分 伊東市長、生放送で怒濤の卒業証書質問にぶ然「お話できない事を質問されてもお話しできません」 2025年10月20日 10時48分 【MLB】判定ミス24球、ポストシーズン“間違いだらけ”のベテランを米メディアが痛烈批判 「最高の審判だけが球審をやるべき」 2025年10月15日 11時48分 TOKYO FMワイド番組パーソナリティー陣ズラリ！ 朗読劇『稲垣吾郎を取り戻せ！』に挑戦 2025年10月20日 13時24分 維新・石平参院議員が靖国参拝 中国出身、日本国籍を取得 2025年10月18日 20時39分