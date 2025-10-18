マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズのローレンス・フィッシュバーンが、マーベル映画『X-MEN』のプロフェッサーX／チャールズ・エグゼビア役に意欲を示した。 プロフェッサーX／チャールズ・エグゼビアといえば、X-MENの創設者であり、人の精神を操ったり、幻覚を見せたりする能力を持つ最強のテレパス。20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズではパトリック