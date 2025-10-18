¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¡¢¡ØX-MEN¡Ù¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーXÌò¤Ë°ÕÍß ¨¡ °ìÊý¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×
¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¤¬¡¢¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¡ØX-MEN¡Ù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¡¿¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢Ìò¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¡¿¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢X-MEN¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤ÎÀº¿À¤òÁà¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¸³Ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄºÇ¶¯¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡£20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹À½ºî¡ØX-MEN¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¤È¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÊMCU¡Ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤â¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¤¬ºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤âº£¸å¡¢MCU¤Ë¤Æ¡ØX-MEN¡Ù¤Ï¥ê¥Öー¥È¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡ØX-MEN¡Ù¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MCUÈÇ¤Î¿·¤¿¤Ê¡ØX-MEN¡Ù¤Ï¡¢2027Ç¯¸ø³«¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ò·Ð¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Î¿·¤¿¤Ê¥Áー¥à¤òÉÁ¤¯¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥·¥å¥é¥¤¥¢ー¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡õ¥ï¥¹¥×¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ーÌò¤ÇMCU»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤ÎºÆÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¾Ã¶ËÅª¡£½Ð±é¤Î°ÕÍß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¡£¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ÏÁ´Éô´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º È¿Íð¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¥é¥¤¥È¥»ー¥Ðー¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
