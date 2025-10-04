平手友梨奈の新曲「失敗しないメンヘラの育て方」が10月29日(水)に配信リリースされることが決定した。本楽曲は2025年10月より放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』のエンディングテーマとなっている。「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲だ。8月26日(火)に配信開始した前作「I