³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÇÏÃÂê¤ÎÂçºåÌäÂê»ù·ö²Þ¼«Ëý¡¢¥·¥§¥ó¥í¥ó¤¬£¹·î£³£°Æü¡¢¥ê¥­¤È¶¦Æ±¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£È¿Â§Ï¢È¯¤ÎËö¤Ë¡¢£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿£Â£Ä£±£·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥·¥§¥ó¥í¥ó¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç¡ÈÈÀµÕ¤Î°­Æ¸¡É¥ì¥ª¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥´¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥´¥ó¥°¤«¤é¥·¥§¥ó¥í¥ó¤¬°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿ÂÎÀª¤«¤éÎ¥¤ìºÝ