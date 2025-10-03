ソウル発のクリエイティブメイクブランド3CEより、スティック型リップ＆チーク「3CE グレイジーリップグロウ」が登場♡2025年10月11日よりロフト先行発売、全国では10月18日発売です。全10色の蜜感カラーで、唇にも頬にもじんわり血色感*をON。べたつきにくく、持ち運びしやすい新感覚のスティックで、統一感のあるメイクを手軽に叶えます♪ じゅわりツヤ♡リップ＆チーク 価格2,530円（