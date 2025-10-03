3CEの新作リップ♡とろけツヤ＆蜜感カラー全10色がついに登場！

ソウル発のクリエイティブメイクブランド3CEより、スティック型リップ＆チーク「3CE グレイジーリップグロウ」が登場♡2025年10月11日よりロフト先行発売、全国では10月18日発売です。全10色の蜜感カラーで、唇にも頬にもじんわり血色感*をON。べたつきにくく、持ち運びしやすい新感覚のスティックで、統一感のあるメイクを手軽に叶えます♪

じゅわりツヤ♡リップ＆チーク

価格2,530円（税込）の「3CE グレイジーリップグロウ」は、唇や頬に触れるととろけ出すような柔らかいツヤ感が特徴。リップとしてはもちろん、指先で頬になじませればチークとしても使用可能。

ヘルシーな血色感*をプラスし、統一感のある印象を簡単に演出できます。全10色展開で、自分にぴったりの色が選べます。

*メイクアップ効果による

瞳になじむ♡ ワンデー アキュビュー ディファインから待望のカラコン新色が発売

べたつかず潤う蜜感カラー

84％保湿ベース配合で、唇や頬に潤いを与えながら、べたつきにくい心地よいフィット感。ドーナツ型の先端が唇に密着し、塗りやすさも◎。

一度塗りでもじゅわっと血色感*をONできるので、重ね塗りの手間がなく、手軽にトレンドのツヤ＆統一感メイクを楽しめます。

限定コラボ♡&Yogurtとの甘い体験

発売記念として、&Yogurtとのコラボメニューも登場♡「コムハニーリップスペシャル（税込1,680円）」や「じゅわりピンクドリンク（税込880円）」を表参道・横浜店で期間限定販売（10/11～11/3）。

コラボメニュー注文で豪華特典が当たるくじ引きや、SNS投稿特典・購入レシート特典もあり、甘くて楽しいリップ体験が叶います♪

3CEリップで秋冬メイクをもっと自由に♡

「3CE グレイジーリップグロウ」は2,530円（税込）で全10色展開。唇にも頬にも使えて、べたつかずじゅわっと血色感*を演出♡

ロフト先行発売は10月11日、全国発売は10月18日、ECは10月14日スタート。さらに＆Yogurtとのコラボメニューや限定特典で、秋冬のメイク時間をもっとハッピーに♪

持ち運びしやすく、いつでもどこでもトレンドの統一感メイクを楽しめます。