米の単位「合」はどこからきた？ 海外での単位は？ 「体積」の文化は日本だけ？ ご飯を炊くときによく使われる「合」は日本独自の体積の単位です。１合は約180ｍで、米の重さで約150g、炊き上がると茶碗２杯分ほどになります。 この「合」は、もともと古代中国の尺貫法に由来し、１升は10合、１合は10勺という体積の単位でした。日本では豊臣秀吉が太閤検地で京枡を基準にし、江戸幕府が一升枡＝10合の規格を全国に定着させまし