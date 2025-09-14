東京世界陸上が開幕陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。男子100メートルのノア・ライルズ（米国）は予選3組で9秒95（向かい風1.1メートル）の組1着で準決勝進出を決めた。貫禄を見せた23年ブダペスト大会と24年パリ五輪の金メダリスト。取材エリアでは人気アニメの原作者が描いたという似顔絵を自慢げに披露した。組1着で順当に予選を突破したライルズ。取材エリアに大きな紙袋を提げて姿を現した。海外メ