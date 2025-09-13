ちょっとした隙間を収納場所にできたらいいのに…なんて思うことありませんか？そんなお悩みを解決するブックスタンドを、セリアで発見。形がスリムだから狭い場所にも設置可能。しかも連結できるから、収納を増やしていけるという優秀っぷりも◎。デッドスペースを有効活用できる収納グッズが、最近のマイヒットです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：重ねて使えるブックスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：13.7