このブックスタンドやるじゃん！デッドスペースを有効活用できる100均の優秀収納グッズ

ちょっとした隙間を 収納 場所にできたらいいのに…なんて思うことありませんか？そんなお悩みを解決するブックスタンドを、 セリア で発見。形がスリムだから狭い場所にも設置可能。しかも連結できるから、 収納 を増やしていけるという優秀っぷりも◎。デッドスペースを有効活用できる 収納 グッズが、最近のマイヒットです！

商品情報

商品名：重ねて使えるブックスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：13.7×10.8×20cm

販売ショップ：セリア

狭いスペースを本の収納場所に！『重ねて使えるブックスタンド』

セリアで狭いスペースを有効活用できる、便利な収納グッズを見つけました。『重ねて使えるブックスタンド』という商品です。スリムな形のブックスタンドで、ちょっとした隙間や空きスペースを、本の収納場所に変えてくれるという優れものです。

真っ白でシンプルな見た目ですが、サイドの部分にオシャレなクロスデザインが施されているので、見栄えも悪くありません。

1個の大きさは13.7×10.8×20cmと、文庫本やマンガ本の収納に最適なサイズ感。実際に収納してみたところ、こんな感じでマンガ本が5〜6冊ほど入りました。シリーズで巻数が多いマンガ本も、まとめて収納できて便利です。

また、この商品は何よりスタンド同士を上に重ねられるのが特徴的。隅の4か所にある突起をはめ込むだけで、簡単に連結できます。

重ねてみると、ポリプロピレン製で素材が柔らかいので、多少ぐらつく感じはあります。が、スタンドを重ねることで収納力が増えて、狭いスペースでも効率よく収納を増やしていけるのがありがたい！これならデッドスペースも最大限に有効活用できる、というわけです。

ブックスタンドとして提案されている商品ではありますが、本だけでなく、レトルト食品などを収納するのにもおすすめ。立てて収納すれば、中身が分かりやすく、取り出すときもラクチンです。

ちなみに、セリアからは他にもスタンド式のホルダーが発売されています。『1冊でもしっかり立つ書類ホルダー』は、バーが挟む書類や雑誌などにぴったりと沿って、支えてくれるという構造を持った商品。安定感があってしっかりと立つのが便利です。

今回は、『重ねて使えるブックスタンド』をご紹介しました。スリムな形状で狭いスペースを本収納として有効活用でき、連結させることもできるという収納グッズ。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。