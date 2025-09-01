2025年9月10日(水)から全国のモスバーガー店舗で、秋限定の「熱々（あつあつ）おさつボール」と「まぜるシェイク さつまいも ～北海道産 紅はるか～」が登場♡昨年も大人気だったおさつボールは、徳島県産「なると金時」を使用し、外はサクッ、中はもちっとした食感。シェイクはねっとり濃厚な紅はるかソースとバニラが絶妙にマッチした秋スイーツです。 台湾風スイー