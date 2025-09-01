モスバーガー秋限定♡熱々おさつボール＆さつまいもシェイク登場

2025年9月10日(水)から全国のモスバーガー店舗で、秋限定の「熱々（あつあつ）おさつボール」と「まぜるシェイク さつまいも ～北海道産 紅はるか～」が登場♡昨年も大人気だったおさつボールは、徳島県産「なると金時」を使用し、外はサクッ、中はもちっとした食感。シェイクはねっとり濃厚な紅はるかソースとバニラが絶妙にマッチした秋スイーツです。

台湾風スイーツをアレンジ♡熱々おさつボール

「熱々（あつあつ）おさつボール」は、台湾で人気の“QQボール”をモス流にアレンジしたスイーツ。

紫芋パウダー入りのもちもち生地に、徳島県産「なると金時」の黄金色さつまいも餡を包んで揚げています。

3個入り280円、5個入り460円で、半分に割ると中の餡が熱々で、まるで焼き芋のような見た目と香りも楽しめます♡冷めてももちっとした食感をキープ。

北海道産紅はるか使用♡まぜるシェイクさつまいも

「まぜるシェイク さつまいも ～北海道産 紅はるか～」は、ねっとり甘い紅はるかソースとバニラシェイクを合わせた秋限定ドリンク。

黄金色に輝くソースにパタゴニアソルトを加え、コクのある甘みを引き立てています。Sサイズ350円、Mサイズ430円で、混ぜながら味わうとさつまいもの濃厚な風味を存分に楽しめます。

Mサイズはセットドリンクとしても選択可能です。

秋の味覚をモスバーガーで満喫♡

2025年9月10日(水)～11月中旬、全国のモスバーガー店舗（一部除く）で、秋限定の「熱々おさつボール」と「まぜるシェイク さつまいも」が楽しめます。

外はサクッ、中はもちっとしたおさつボールや、濃厚でねっとり甘い紅はるかシェイクは、秋のスイーツタイムにぴったり♡この機会にぜひ、モスバーガーで秋の味覚を堪能してください♪