原料にこだわり、自然由来成分と必要な美容成分のみを使って商品を開発してきたグローバルスキンケアブランド「Anua(アヌア)」が、日本初となる「Anua(アヌア)」新商品発表会を開催。ブランドの歩みから、新商品「ビタミン3グルタチオンスパークリングトナー」(オンライン2650円)、「ビタミン10 ポアストリックスセラム」(オンライン2800円、オフライン2580円)の開発過程と期待できる効果などについて発表した。【画像】タブレット