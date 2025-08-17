試合後にストーリーズを更新【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。2打数1安打2四球と結果を残し、チームは2連勝でナ・リーグ西地区の単独首位に再浮上した。試合後にはインスタグラムを更新し、真っ先に3人の同僚の活躍を称えた。大谷は初回の第1打席では四球を選び、その後テオスカー・ヘルナンデ