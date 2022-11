モデルで女優のKoki,(19)が13日になった瞬間に、自身のインスタグラムを更新し、50歳の誕生日を迎えた父で俳優の木村拓哉を祝福した。Koki,は赤ちゃんの頃に、長髪だった木村にキスされる写真や、同じくらいまで成長した現在、姉のCocomiが撮影した、ブラックコーデで木村がKoki,の腰を抱き、Koki,が木村の肩に手を乗せる父子ショットを公開。「Happy Birthday to the best dad in the Worldいつも本当にありがとう!