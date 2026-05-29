西安、産業変革を加速し、世界貿易と技術革新の新たな青写真を描く

中国・西安、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 第10回シルクロード国際博覧会兼中国東西部協力投資貿易フォーラム（The 10thSilk Road International Exposition and The Investment and Trade Forum for Cooperation between East & West China、以下「10th Silk Road Intl. Expo」）が5月21日から25日まで西安で成功裏に開催されました。



The Dynamically Growing Xi'an Economic and Technological Development Zone



西安は開催都市として、中国・欧州鉄道エクスプレス経済圏グローバル協力フェア（Global Cooperation Fair for China-Europe Railway Express Economic Circle）、第12回国際商工会議所協会貿易投資フェア兼第1回中国企業マッチメイキングイベント（The 12th International Chambers of Commerce Association Trade and Investment Fair & The 1st Chinese Enterprises Matchmaking Event）、2026年女性起業家投資協力シンポジウム（the 2026 Women Entrepreneurs Investment and Cooperation Symposium）、中国・欧州鉄道エクスプレス経済ベルトの港湾・貿易・産業の一体化に関する特別展示ゾーンを含む4つの主要イベントを通じて、一帯一路の中核ハブおよび世界的な投資先としての戦略的役割を示しました。

西安市は、871件の重点投資プロジェクトを掲載した投資案内書を正式に発表し、「中国企業グローバル展開（西安）総合サービスポート（Chinese Enterprises Going Global (Xi'an) Comprehensive Service Port）」を立ち上げました。

これらのイベントにより、一帯一路沿線の国と地域から数百人の海外来賓、商工会議所の幹部、起業家が西安に集い、効率化、コスト削減、サービス最適化に焦点を当てながら、港湾・貿易・産業の一体化と国際協力を模索しました。

西安市の6つの部局（Xi'an Municipal Bureau of Investment Cooperation、Xi'an Municipal Development and Reform Commission、Xi'an Municipal Bureau of Industry and Information Technology、Xi'an Municipal Science and Technology Bureau、Xi'an Municipal Data Bureau、Xi'an Municipal Bureau of Natural Resources and Planning）が計画、産業、イノベーション、デジタル政府、都市空間の配置にわたる発展機会を発表しました。主な内容には、第15次5カ年計画における「3つのセンターと2つのハブ」戦略、新エネルギー車（NEV）、半導体、新エネルギー、水素、具身知能など26分野・19の産業チェーンに及ぶ高度化した産業体系に加え、「AI+」関連機能、「Silk Road Data Port」インフラ、スマート交通および公共データの開発・活用シナリオにおけるHarmonyエコシステムの応用といったデジタル政府の成果が含まれます。

展示会にとどまらず、西安は物流回廊、産業プロジェクト、越境貿易の分野で複数の重要協定に調印し、越境物流、産業連携、国際協力における同市の力強い勢いを示しました。

今後、西安はビジネス環境のさらなる改善を進め、世界の投資家に「都市パートナー（City Partners）」として参加するよう呼びかけ、活力ある産業経済圏とシルクロード協力の新たな章を共同で築いていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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