「学業の卓越性」とは何か

ホーチミン（ベトナム）、May 29, 2026 /PRNewswire/ -- 著者について：Marco Longmore氏は、低学年から12年生まで国際バカロレア（IB）の全過程を提供するベトナム有数のインターナショナル・スクールであるInternational School Ho Chi Minh City (ISHCMC)の学校長です。ISHCMCは、30年以上にわたってホーチミンの国際社会に貢献してきました。

おそらく親が抱く最も重要な疑問は、「わが子が優れた教育を受けているかどうか、どうすればわかるのか」ということだろう。ほとんどの親は、IBのスコアや大学進学実績といった指標を重視しがちですが、それらはあくまで一面に過ぎません。





ISHCMCでは、卓越性はテストの点数だけで測られるものではなく、若者の心と未来にどのくらい変革的な影響をもたらしているかによって評価されます。私たちの実績は、その成果を明確に物語っています。IBディプロマの平均スコアは34点（世界全体では30点）、大学進学率は100％で、98％が第一志望の大学に進学しています。しかし、こうした指標は、生徒がどのような人間へと成長していくか、そして学業成績がどうであるかといった点に配慮した教育の成果というよりも、はるかに深い何かの表層に過ぎません。

現在11年生で、2026年ジーニアス・オリンピアドのグローバル・ファイナリストに選ばれたHuan-Ming Changの例を考えてみましょう。世界中から寄せられた数千件の応募作品の中から、彼のプロジェクトはニューヨーク州のRochester Institute of Technologyで開催された最終選考に進出しました。彼の話で印象的なのは、コンクールの選考そのものではありません。それは知的な探求の旅です。すなわち、彼が磨き上げた研究課題、彼が取り組んだ環境問題、そして問題解決者としての自身の声に対する自信の深まり。





AtISHCMCでは、学習能力、つまり、生徒が単に特定のテストで良い成績を収めるだけでなく、成長し、状況に適応し、長期にわたって知的好奇心を持ち続ける能力を重視しています。私たちは、好奇心、回復力、協調性、倫理的思考といった学習姿勢を明確に育成し、評価しています。95を超える生徒のアクティビティによって、私たちはこうした気質を育てるための構造化された空間をデザインしています。

IBのスコアは重要です。しかし、それ以上に重要なのは、それらがより深い何かの証であるという点です。つまり、学び方を身につけ、自分という人間を理解し、自信と目的意識を持って自らの未来を切り拓く準備ができている若者であるということです。ISHCMCにおける卓越性は、私たちが追い求める結果ではありません。これは私たちが掲げる基準であり、単なるランキングにとどまらず、生徒たちが社会へと羽ばたく際に備える人格、忍耐力、そして志にまで及ぶものです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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