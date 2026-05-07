株式会社GOAT食品EC業者がデザイン会社に「搾取」され続ける7つの理由-週1で成果が出る本当の改善フローを完全無料公開-

株式会社GOATは、「食品EC業者がデザイン会社に「搾取」され続ける7つの理由-週1で成果が出る本当の改善フローを完全無料公開-」を無料公開しました。「直しているのに変わらない」を繰り返す事業者に共通する構造問題を7つにパターン化し、週1で成果を確認できる改善運用フローとセットで解説しています。

■ LP改善で一番多い失敗は「何を根拠に変えたかわからない」こと

「LPを修正したのにCVRが変わらない」という事業者のほとんどに共通しているのは、改善の「仮説と検証」のサイクルが設計されていないことです。

何を根拠に変えたのか。変えた後に何の数字を見るのか。どれくらい待てば効果判定できるのか--これが曖昧なまま感覚で手を入れ続けても、改善しているのか悪化しているのかすら判断できません。

週1でCVR・CTRをRMSで確認し、変化の原因を特定してから次の施策を打つ習慣がない限り、LP改善は「お気持ち更新」で終わります。

食品ECには加えて、汎用のLP改善では解決できない7つの固有問題があります。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 理由１.「改善サイクル」がそもそも設計されていない

何を根拠に変えたのか・何の数字を見るのか。この問いに即答できない事業者が最初にやるべきこと

📊 理由２.スマホで自分のページを買ったことがあるか

楽天・Yahoo!購買の大半はスマホ経由。PC画面でしかLPを見ていない事業者が気づいていない致命的な盲点

📊 理由３.「北海道産・無添加」はベネフィットではない

スペックをそのまま書いても顧客の心は動かない。「だから何？」を3回繰り返すと何が変わるのか

📊 理由４.立ち上げ期に実績がなくても「権威性」は作れる

代替権威性の存在を知らないまま、説得力のないLPに広告費を投じ続けている事業者へ

📊 理由５.「美味しそう」が伝わらないシズル感不足

高額な撮影費なしに食品写真の質を上げる3点の条件がある。今のサムネイルはその条件を満たしているか

📊 理由６.「競合との違い」を聞かれたとき、即答できるか

言語化できていない差別化は存在しないのと同じ。競合の低評価レビューに答えが眠っている理由

📊 理由７.「買おうと思った瞬間」を逃している

カゴ落ちが起きる場所はほぼ決まっている。食品ECで最も効果的なCTA配置の3か所とは

代表コメント

「食品ECのLP改善で最も効果があったのは、「自分のスマホで自分のページを確認してみる」という作業を月1回やることです。開発者視点ではなく購入者視点で見ると、気づかなかった改善点が10個以上見つかることがほとんどです。週1のCVR確認と月1の実機テスト--この2つをルーティン化するだけで、LP改善は感覚から仕組みに変わります。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ こんな食品EC事業者に、今すぐ読んでほしい

LPを修正しているのに、何を根拠に変えたか・何の数字を見るかが曖昧なまま

自分のスマホで自社商品ページを「購入者として」通して見たことがない

食品ECとして当然あるべき「シズル感」「産地の信頼」「FAQ先回り」の設計が不十分

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