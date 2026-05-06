K-Beautyスキンケアブランド「WellDerma(ウェルダーマ)」、「K-COLLECTION with KCON JAPAN 2026」に出展決定!

株式会社エッグバスケットK-COLLECTION with KCON JAPAN 2026に出展するWellDerma

株式会社エッグバスケット「本社：愛知県名古屋市、代表：朴敬植（パク・キョンシク）」が展開する韓国スキンケアブランド「WellDerma（ウェルダーマ）」は、2026年5月8日（金）から5月10日（日）まで幕張メッセにて開催される「K-COLLECTION with KCON JAPAN 2026」に出展する。

本出展では、ブランド体験型ブースの展開に加え、来場者限定の特典およびSNS連動型イベントを実施し、日本市場におけるブランド認知のさらなる拡大を図るものである。

■ KCON JAPAN 2026について

KCON JAPAN 2026 出演アーティストラインナップ（5月8日～10日）KCON JAPAN 2026 出演アーティストラインナップ（5月8日～10日）

■ 開催概要

イベント名：K-COLLECTION with KCON JAPAN 2026

開催期間：2026年5月8日（金）～5月10日（日）

会場：幕張メッセ（1～8ホール）

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

「K-COLLECTION with KCON JAPAN 2026」は、K-POP、K-Beauty、K-Foodなど韓国カルチャーを総合的に体験できる世界最大級のイベントである。

2026年も国内外の人気アーティストが多数出演予定であり、約12万人規模の来場が見込まれている。

■ 実際体験できる、WELLDERMAの世界観

これまでWELLDERMA（ウェルダーマ）は、オフラインでは「ハーブピーリングパック」 と 「コラーゲン洗顔フォーム」 のみを展開してきた。

今回のイベントでは、以下の主力商品を中心に展開する。

・ゲルマスクパック4種類

・「新商品」PDRNゲルクリーム

五感で体験： 全商品のテクスチャーや香りを、実際にお手元でお試しいただける。

オフライン初登場： PDRNラインやコラーゲンラインなど、新作11アイテムが店頭に登場。

■ WellDerma出展概要

WELLDERMA（ウェルダーマ）の人気アイテム

WellDermaは、自然由来成分と先端スキンケア技術を融合させた製品開発を特徴とする韓国発のスキンケアブランドである。また今回のイベントでは、来場者が製品を実際に試すことができる体験型ブースを設置し、使用感および効果をその場で体感できる機会を提供する。

■ 来場者限定イベント＆特典情報

WELLDERMA（ウェルダーマ）ブースの参考イメージ

ブースに訪問するだけで参加可能なミニコスメのスコップすくいイベントを実施するほか、来場者にはクーポン付きカタログおよび限定ステッカーを配布する。さらに、ブースで商品を購入した来場者には、Qoo10で使用可能な15％シークレット割引クーポンを提供する。

ミニコスメのスコップすくいイベント当日購入特典「WellDerma（ウェルダーマ）」限定ステッカー- 日本の公式オンラインショップ

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/wellderma

AMAZON公式ショップ： https://shorturl.at/cozx3

楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/wellderma-official

- 日本の公式SNS

公式Instagram： https://www.instagram.com/wellderma_japan

公式X(Twitter)： https://x.com/wellderma_japan

＜会社概要＞

会社名 ㅣ 株式会社エッグバスケット

代表者 ㅣ 朴敬植（パク・キョンシク）

設立日 ㅣ 2024年10月

所在地 ㅣ 愛知県名古屋市中川区太平通7丁目4番

事業内容ㅣ 化粧品及び化粧小物の企画、立案、製造、輸入及び販売

お問い合わせ ㅣ info@eggbasket.co.jp

ホームページ ㅣ https://eggbasket.co.jp

- 本件に関するお問い合わせ

株式会社エッグバスケット

PR担当 朴敬植（パク・キョンシク）

MAIL：info@eggbasket.co.jp