おっとり女子との自然派ラブコメ『ウサギとカメのゆる山歩』(一日一種)が、コミックDAYSで5月5日より連載配信スタート！

株式会社講談社

何をするにもせっかちなサラリーマン・宇佐美君。アラサーに差し掛かった焦りから婚活の一環として始めたマッチングアプリで知り合ったのは、自分とは正反対ののんびりとした性格の女性・石亀さんだった。石亀さんの趣味の山歩きに付き合ううちに、宇佐美君は彼女と自然から、大切なことを教えてもらったり、見過ごしていたことに気づかせてもらったり…。そして、宇佐美君は石亀さんと人生という道のりを共に歩めるのか！？



第1話は常に無料公開。隔週火曜日正午に新たな無料話が更新されます。



【作品1話URL】

https://comic-days.com/series/12207421983610954524/first_episode



コミックDAYS ウェブサイト

https://comic-days.com



iOS用アプリはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252



Android用アプリはこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)



株式会社講談社