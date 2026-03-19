株式会社MadeHereが無人アセットコンソーシアム「RISE」に参画、無人機製造における次世代製造技術及び3Dプリンティング活用・デジタル開発基盤強化を推進

JISDA株式会社

株式会社MadeHere（神奈川県横浜市、代表取締役：デヴォア・アレキサンダー、以下「MadeHere」）は、JISDA株式会社（東京都千代田区、代表取締役：國井翔太、以下「JISDA」）が設立した防衛・技術安全保障のための無人アセットコンソーシアム「RISE（Resilient Initiative for Unmanned Systems Engineering）」に参画しました。これに伴い、JISDAとMadeHereは、この度RISEにおいて無人機製造における3Dプリンティング活用、デジタル開発によるアジャイルな設計・改修、およびサプライチェーンのレジリエンス強化に関する連携を開始することをお知らせします。

参考: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000179032.html

■協業の背景

無人機を取り巻く環境は急速に変化しており、そこで求められる競争力も、単に優れた機体や要素技術を持つことにとどまらず、必要なものを必要なタイミングで、必要な仕様に合わせて迅速に形にできる能力へと広がっています。とりわけこの分野では、運用環境の変化、技術進歩の速さ、調達要件の変動、ミッションごとの個別最適化の必要性などから、従来型の一律かつ長期間を前提とした製造モデルだけでは対応しきれない場面が増えています。機体本体に限らず、搭載する部材、外装、治具、補助部品、地上支援装置、交換部品に至るまで、開発途中で仕様変更が生じることも珍しくなく、設計・製造・評価・改修を短いサイクルで往復できる体制が不可欠になっています。

こうした中で、3Dプリンティングをはじめとするデジタルものづくりの活用は、単なる製造手法の追加ではなく、無人機開発の進め方そのものを変える可能性を持っています。試作や少量生産、形状最適化、部品の迅速な差し替え、治具の即時製作などを可能にし、より柔軟な設計・改修サイクルを実現できるためです。また、設計データ、製造条件、試験結果、改修履歴をデジタルに接続することで、知見を蓄積しながら継続的に改善していく体制の構築も可能になります。

さらに、無人機の実装力を支えるうえでは、個別の製造技術だけでなく、供給網そのものの柔軟性と強靭さも重要です。特定部材や工程への依存が高い状態では、調達環境の変化や地政学的リスク、需要の変動に対して脆弱になりやすく、継続的な開発・供給の足かせとなります。だからこそ、設計変更に強い開発体制と、代替調達や分散的な製造を視野に入れた供給基盤の双方をもって国内サプライヤーのエコシステムを確立することが、これからの無人機分野では重要になります。

今回の協業は、こうした課題認識を踏まえ、無人機の設計・製造・改修・供給のあり方を、より柔軟で持続可能なものへ進化させることを目的とするものです。JISDAとMadeHereは、技術開発と製造基盤整備を切り分けるのではなく、運用要求に応じて素早く形にし、試し、改善し、安定的に供給できる一連の能力として統合的に捉え、日本における無人機開発基盤の高度化に取り組んでまいります。

■共同で取り組む主な内容

1．無人機製造における次世代製造技術及び3Dプリンティングの活用

両社は、機体部材、補助構造、治具、試験用パーツなどを対象に、3Dプリンティングの活用可能性を共同で検討します。従来工法と比較しながら、形状自由度、試作速度、設計変更への追従性、少量多品種対応といった観点から最適な活用領域を整理し、無人機製造における実装性の高いユースケースの具体化を進めます。

2．デジタル開発によるアジャイルな設計・改修

両社は、設計、試作、評価、フィードバック、再設計を短いサイクルで回すことのできる開発体制の構築を目指します。設計データと試験結果、改修履歴をデジタルに接続し、要求変化や現場知見を迅速に設計へ反映することで、無人機開発におけるアジャイルな設計・改修能力の獲得を推進します。

3．サプライチェーンのレジリエンス強化

両社は、無人機開発・製造に必要な部材や工程の供給安定性を高める観点から、より柔軟で強靭なサプライチェーンのあり方を検討します。特定の調達先や工程への依存を低減しつつ、仕様変更や代替生産にも対応しやすい体制づくりを進めることで、継続的な開発・供給を支える製造基盤の強化を目指します。

JISDAとMadeHereは、本協業を通じて、無人機分野における試作・設計変更・評価・供給の各機能をより有機的に接続し、変化に強い開発・製造基盤の構築を進めてまいります。両社は、3Dプリンティングとデジタル開発を中核とした柔軟なものづくり体制を通じて、日本における無人機産業の実装力と持続性の向上に貢献してまいります。

■各社代表コメント

JISDA株式会社 代表・國井翔太 コメント

これまで日本の製造業は、高い品質、現場力、そして着実に改良を積み重ねる力によって、世界の中で大きな存在感を発揮してきました。そうした蓄積は、今なお日本の大きな強みであり、次の時代に向かううえでの確かな土台だと考えています。一方で近年、各国の開発・製造のあり方は、デジタルを前提に、より柔軟で、より短いサイクルで設計・試作・改良を繰り返すものへと大きく変化しています。変化に応じて素早く形にし、実証を通じて磨き上げ、社会実装へとつなげていく力そのものが、これからの製造業の競争力になっていくはずです。

私たちは、今回の協業を単なる個社間の取り組みではなく、日本のものづくりが次の時代に進んでいくための一つの具体例にしたいと考えています。これまで日本が培ってきた品質や現場の強さに、デジタルドリブンで柔軟な開発・製造の思想を重ね合わせることで、よりしなやかで持続性のある産業基盤を築いていけるはずです。無人機分野は、その変化を最も先鋭的に問われる領域の一つであり、だからこそ今回の協業には大きな意味があると考えています。

そのような中で、先進的な実装力を持つMadeHereとご一緒できることを、大変光栄に思っております。MadeHereの持つ高度なものづくりの知見と、JISDAの運用起点の構想力を掛け合わせることで、日本における無人機開発基盤の高度化に貢献してまいります。

株式会社MadeHere 代表・デヴォア・アレキサンダー コメント

“We are pleased to join the RISE consortium and work alongside JISDA Inc. we think their operational expertise around unmanned systems combined with our secure supply chain offering creates a practical and immediate impact on unmanned systems development in Japan.”

日本語訳：

RISEコンソーシアムに参加し、JISDA株式会社と協力できることをうれしく思います。無人システムに関する同社の運用面での専門知識と、当社の安全なサプライチェーン提供を組み合わせることで、日本における無人システム開発に実践的かつ迅速な効果をもたらすと考えています。

■JISDA株式会社について

JISDA株式会社は、2025年11月に設立された、安全保障分野における高度な研究開発およびインテグレーションを行う防衛スタートアップ企業。国内外の運用現場に関する情報収集を通じて、技術シーズと防衛ニーズを統合的に追求する体制を有する。試作から量産に至る技術的基盤を自社内に保持するとともに、現場部隊の運用知見および中央省庁における制度設計・政策形成に関する理解を持っている。自由で開かれた市場を尊重する主体として、民間の立場から次世代の安全保障スタンダードを日本から発信することを目指す。

社名：JISDA株式会社

代表：國井翔太

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目7-12 サピアタワー8F

事業内容：無人システム事業、サイバーセキュリティ事業、防衛医学に関する研究

HP : https://jisda.jp/

■株式会社MadeHereについて

株式会社Madehereは、3Dプリンティングをはじめとしたデジタル製造技術を活用し、防衛や重要インフラ分野におけるサプライチェーンレジリエンス強靭化のソリューションを提供しています。高度なエンジニアリング力と自社サプライチェーンを掛け合わせた一気通貫の製造体制によって、リードタイムの劇的な短縮や重要部品の安定供給を実現し、産業の持続可能な未来を創造します。

代表・デヴォア・アレキサンダー コロラド大学卒、深圳での起業を経て、2014年より日本でのAM技術（3Dプリント）普及を牽引。現在は株式会社Madehere代表として、デジタル技術を駆使したサプライチェーンレジリエンスの強靭化を推進。少量多品種の迅速供給を可能にし国家の安全保障に不可欠な補給品の持続を支えます。

社名：株式会社MadeHere

所在地：神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 LVP1-101

代表者：代表取締役 デヴォア・アレキサンダー

設立：2016年2月

事業内容：廃番部品製造サービス、3Dプリント受託製造サービス、3Dプリンター等の装置販売

HP：https://www.3dpc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

E-mail: info@rise.jisda.jp