¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö°ìÎ³ËüÊ¡¡×¤¬¿·½É¸æ±ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¹ñÆâ2¹æÅ¹¤ò1·î30Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°ìÎ³ËüÊ¡(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁáÀî Í³²Ú)¤Ï¡¢°®¤ê¤¿¤Æ¤ÎìÔÂô¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö°ì½Á¤ª¤Ë¤®¤ê °ìÎ³ËüÊ¡ ¿·½É¸æ±ñÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡¢¿·½É¸æ±ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ì½Á¤ª¤Ë¤®¤ê¥»¥Ã¥È
ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢2023Ç¯10·î ÉÊÀî¶èÀ¾¾®»³¤ËËÜÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß¡¢¥â¥ó¥´¥ë2Å¹ÊÞ¡¢ÂæÏÑ1Å¹ÊÞ¤ËÂ³¤¯½ÐÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°ÄÌ»»5Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°30Å¹ÊÞ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤Î³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿·½É¸æ±ñ¥¨¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½É¸æ±ñ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìµþÍ¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ©ÃÏÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÏÂ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¤Ø¤È¹¤¬¤ëÆüËÜ¿©¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÎ³ËüÊ¡¤Î¤³¤À¤ï¤ê
°ìÎ³ËüÊ¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È°ìÎ³ËüÇÜÆü¡É¤Ï¡Ö°ìÎ³¤ÎÌâ(¤â¤ß)¤¬¡¢ËüÇÜ¤Ë¤â¼Â¤ê¡¢Î©ÇÉ¤Ê°ðÊæ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤â¼Â¤ëµÈÆü¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î°ìÎ³¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÊ¡¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë°®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤ÏµþÅÔÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÀìÍÑ¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤ò»ÈÍÑ¡£
¿®½£¡¦µþÅÔ¤ÎÀÖÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤·¤¸¤ß½Á¤ä¡¢¼«²ÈÀ½¤Î±ö¹íÄÒ¤±¤Î¤ª¿·¹á¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°ì½Á¤ª¤Ë¤®¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·½É¸æ±ñÅ¹¥ªー¥×¥óµÇ°¥á¥Ë¥åー
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤µ¤±¤Î¿Æ»Ò¡×¡Ö¤ª·î¸«¤½¤Ü¤í¡×¡ÖÏÂÉ÷¤¨¤Ó¥Þ¥è¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·½É¸æ±ñÅ¹¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û(²¾)ßÕ¤ê³ªÌ£Á¹¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¡»þ²Á
¹á¤Ð¤·¤¯ßÕ¤Ã¤¿³ªÌ£Á¹¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È¡¢³ª¤Î¤Û¤°¤·¿È¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¤È¤í¤íº«ÉÛ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀìÔÂô¤ª¤Ë¤®¤ê¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë³ª¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡¢³¤¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤òÌ£¤ï¤¦Âç¿Í¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ûÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¿ー¾ßÌý¡¡650±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÁÎ©¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿È¤«¤é°î¤ì¤ë»Ý¤ß¤È¡¢¥Ð¥¿ー¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡¢¾ßÌý¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Ç®¡¹¤Î¤ªÊÆ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎìÔÂô¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¾Ò²ð
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁáÀî Í³²Ú(29)
¡¦¾åÃÒÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ°é³Ø²ÊÂ´¶È
¡¦¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢Âà¿¦
¡¦2023Ç¯27ºÐ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò°ìÎ³ËüÊ¡¤òÀßÎ©
¤â¤È¤â¤ÈÂç³Ø»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ³¤³°¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÁáÀî Í³²Ú¡£
Åö»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¡¢µÙ²Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï³¤³°¤ËÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯Æü¡¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö³¤³°ÅÏ¹Ò¶Ø»ß¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºÆ³ÎÇ§¡£
ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ì¤ë»ö¶È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÏÂ¤Î¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»ê¤ë¡£
ÁÄÉãÊì¤¬ÊÆÇÀ²È¤Ç¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡ÖÊÆ¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
Åö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê¥áー¥«ー¤òÂà¿¦¤·¡¢27ºÐ¤Î»þ¤Ë°û¿©¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ìÎ³ËüÊ¡¤òÀßÎ©¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¡Ö°ì½Á¤ª¤Ë¤®¤ê °ìÎ³ËüÊ¡¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡¢TBS¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖABC News¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ï10²ó°Ê¾å¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§°ì½Á¤ª¤Ë¤®¤ê °ìÎ³ËüÊ¡ ¿·½É¸æ±ñÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-12-5 ¥½¥é¥ê¥¹¿·½É¸æ±ñ 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§8:00～17:00(Í½Äê)
Äó¶¡·ÁÂÖ¡¡¡§¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ìÎ³ËüÊ¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÁáÀî Í³²Ú
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2023Ç¯4·î28Æü