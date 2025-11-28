HYTE、Y70シリーズ向けRGBライティングキット「LN70」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、HYTE製Y70シリーズ向けのVGA周辺をドレスアップすることができるRGBライティングキットHYTE Noodle LN70を2025年12月6日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆HYTE Noodle LN70
HYTE Noodle LN70は、Y70シリーズ向けRGBライティングキットです。44個ものRGB LEDと、光を美しく拡散するディフューザーを備えたストリップに専用の取り付けクリップが付属し、HYTE Y70シリーズと完璧にマッチするように設計されています。Y70シリーズのピラーレスガラスに沿ってPCケース全体を自由自在に彩ることが可能です。ケースやシステムのカラーリングに合わせて選べるブラックとホワイトの2色をラインアップ。
※本製品はLEDストリップ単体の製品です。画像のPC本体やパーツ、周辺機器類は付属しません。
※本製品は期間限定の特典としてNexusコントローラー「NP50」と追加のLEDストリップ「LS10」をバンドルして出荷しております。特典には限りがあるため、バンドルは予告無く終了する場合があります。
※特典のNP50とLN70を動作させるためには、NP50のファームウェアを最新にアップデートする必要があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335687&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335687&id=bodyimage2】
◆HYTE Noodle LN70製品特徴
・Nexus Linkで一括制御が可能
HYTE独自のNexusコントローラーに接続することで、専用ソフトウェア「Nexus」からRGB LEDのLEDイルミネーションの制御が可能です。
※Nexusコントローラー機能を持つNP50、またはTHICC Q60との接続が必要です。コントローラーが無い場合本製品は使用できません。
【発売詳細】
◆型番
HYTE NOODLE LN70 Black
HYTE NOODLE LN70 White
◆発売日
2025年12月6日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-noodle-ln70/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/Noodle-LN70.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
