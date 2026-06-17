＝LOVEがマクドナルドとコラボ！「ラブソングに襲われる」をアレンジした替え歌で「腹チュン ちょっとお腹へる」

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＝LOVEが、メンバー全員揃ってマクドナルドとのコラボレーション企画に初登場。楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用した新WEBCMが、マクドナルド公式SNSにて公開された。

■イコラブ、限定ユニフォームに「かわいい！」「宝物！」

今回、＝LOVEと「VIVA！ワールドマック」のコラボを記念して、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを作成。サッカースタジアムを舞台にしたWEBCMの世界観のなかで、メンバーは限定ユニフォームを袖に通し、「かわいい！」「宝物！」と大興奮。今回のコラボでしか見ることができない、＝LOVEのユニフォーム姿は必見だ。

WEBCMで流れる「VIVA！ワールドマックを食べられる」は、＝LOVEの大人気楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞を「VIVA！ワールドマック」の商品に合わせてアレンジ。＝LOVEがセルフカバーとして歌唱する、本コラボでしか聴くことができない特別な楽曲となっている。

さらに、WEBCMでは、サッカーをモチーフにした世界観のなかで、「ラブソングに襲われる」のMVに出てくるシーンをオマージュして制作している。＝LOVEのMVと見比べながら楽しもう。

マクドナルドと＝LOVEのコラボを記念して、WEBCM以外にも様々な限定コンテンツを展開予定。本コラボでしか見ることのできない、特別な企画が多数用意されている。

■撮影エピソード

◎「全員揃ってマクドナルドのWEBCMに出演する」夢が叶った瞬間

メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かけるときやレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べているという＝LOVEのメンバー。5月には佐々木舞香が先陣を切って「サムライマック」のTVCMに出演しているが、「全員揃ってマクドナルドのCMに出演したかった」という＝LOVEにとって今回の撮影は、まさに“夢が叶った瞬間”でもあった。

真っ赤な生地に黄色のロゴをあしらったマクドナルド・カラーのユニフォームに袖を通したメンバーたちは、「かわいい！」「『マックフライポテト(R)』のパッケージみたい！」とテンションを上げながら、念願のマクドナルドCM撮影に臨んだ。

◎「ラブソングに襲われる」をオマージュした楽曲でノリノリの＝LOVE

『FIFA ワールドカップ 26』とコラボレーションしたメニューが登場する本CMは、＝LOVEの楽曲「ラブソングに襲われる」をオマージュした「VIVA！ワールドマックを食べられる」のリズムに乗って、メンバーがサッカーをエンジョイするストーリー。CM映像にも「ラブソングに襲われる」のMVをオマージュしたカットが盛り込まれ、メンバーたちは「これって、あのシーンだよね」「なんか懐かしい」と、MV制作現場の思い出を振り返りながら撮影を楽しんだ。

個別のシーンは各メンバーが最高の笑顔を披露していたが、全員揃っての撮影は現場の熱気も最高潮に。ジャンプなどのアクションシーンでは、抜群のチームワークで周囲を圧倒した。

◎まるでサッカー競技場のように盛り上がる撮影現場

次々と降ってくるボールから逃げるように走る場面でも、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨んでいた大場花菜、野口衣織、山本杏奈の3人。スタンバイ中にはサッカーボールを蹴り合ってパス回しを楽しむ他、山本が地面に置いたボールを上手に蹴り上げてリフティングを披露するひと幕も見られた。

また、ゴールキーパーに抜擢された高松瞳（「高」は、はしごだかが正式表記）は大きなキーパーグローブを装着し、飛んでくるボールを横っとびでキャッチするダイナミックなプレーを連発するなど、撮影スタジオの中は終始、サッカー競技場のように盛り上がっていた。

◎おいしそうな「VIVA！ワールドマック」の香りで、さらに集中力アップ

できたてのバーガーのいい香りがスタジオ内に漂いはじめると、＝LOVEのメンバーは食欲が刺激されたのか、お互いの目を見合わせながら笑みをこぼし、ますます元気な表情で撮影に集中していた。

音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、そして佐々木舞香と野口衣織は「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」を手に持ち満面の笑顔でポーズを披露。瀧脇笙古は「アボカドマヨチーズシュリンプ」の香りを楽しむようにニッコリと笑い、さらに大谷映美里は「メキシカンタコスチーズチキン」を含めた3種類のバーガーを全部並べて見つめながら、幸せそうな表情を見せていた。

◎「『VIVA！ワールドマック』で体力をつけたい」とライブへの意気込みも

マクドナルド好きが揃う＝LOVEの中でも、別格の“マックファン”としてメンバーに認知されているのが諸橋沙夏。すべての撮影を無事に終えて談笑している場では、頻繁にマクドナルドへ通い、他のメンバーにシェアしながら食事を楽しんでいるエピソードを明かし空気を盛り上げた。

また、本WEBCMの公開直後となる6月20日・21日にグループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）での『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”♡」』開催を控えている＝LOVEのメンバーは、「ボリューミーな『VIVA！ワールドマック』をたくさん食べて体力をつけたい！」と意気込みを語り、ファンに向けても「『VIVA！ワールドマック』を食べて体力をつけて来てほしい」と呼びかけた。

■インタビュー

Q.＝LOVEのグループとして全員で初めてマクドナルドのWEBCMに出演した感想と、起用されたことを聞いたときのメンバー皆さんの反応をお聞かせください。

野口：すっごくうれしかったです！ （佐々木）舞香がTVCMを担当しているとき、テレビで見かけるたびにみんなで「舞香だ、舞香だ！」って言っていたくらいうれしかったのに、今度はみんなでお揃いのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です！

Q.マクドナルドカラーのユニフォームもお似合いですね。

佐々木：かわいい！

野口：黄色の私たちのマーク初めて見たかも。うれしい～！

佐々木：それぞれ背番号もあって。

山本：宝物！

Q.マクドナルドにまつわる思い出やエピソードをお聞かせください。

野口：みんなで遊んだりするときはいつもマクドナルドを頼んで、パーティーみたいに食べたりすることも多いし…。

佐々木：レッスンの合間に誰かが頼んでいるものをつまみ食い（笑）

高松：（諸橋）沙夏が（笑）

諸橋：大好きで…マクドナルドが。

野口：みんなで食べる（笑）

諸橋：（CM出演が）めちゃくちゃうれしかったですよ。もう「また食べなきゃ、いっぱい」と思う（笑）

Q.今回は「ラブソングに襲われる」が、「VIVA！ワールドマック」とコラボして「VIVA！ワールドマックを食べられる」という楽曲になっていますが、歌詞の中に出てくる3商品のうちどのバーガーが“推し”か教えてください。

齋藤：私は「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」が好きです。撮影のときに持ちながら撮ったんだけど、持っているだけでもおいしそうな匂いが漂ってきて。スパイシーだけどちょっとクリーミーな感じ。匂いが伝わってきました。実際に食べたときも、病みつきになっちゃうくらい本当においしいし、ボリューム満点で…もうペロリ！（笑）

佐々木：私は「アボカドマヨチーズシュリンプ」。あのエビが好き！ エビカツが大好きで。大人になってから食べるようになって、もうめっちゃ大好きなんですよ！ エビがプリプリでとってもおいしかったですし、アボカドマヨあんまり食べたことなかったんですけど、すっごいおいしかったです。

野口：「メキシカンタコスチーズチキン」もけっこうスパイシーなのが好きだから、ピリッとした辛さもめっちゃおいしかったし、あとチキンが、分厚くて食べ応え満点でした。

佐々木：（バンズが）サッカーボールみたいな。初めて見たとき、「かわいい」って言っちゃったよね。

齋藤：触ったときもプクプクしてて…。

野口：見た目からかわいいってうれしいよね。

Q.「VIVA！ワールドマック」の世界観で、マクドナルド・カラーの赤を基調としたユニフォーム姿が印象的なWEBCMですが、もし＝LOVEがサッカーチームだったら、誰がどんなポジションになりそうですか？

山本：1回、キャプテンマークもらってもいいですか？

野口：もちろんですよ！

山本：フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーとかね。

高松：私、今回の撮影でゴールキーパー役をやっていたんですね。身長が高いから（笑）。守らせていただきます。

山本：グループの“守護神”みたいな。頼もしい！ フォワードは、攻めていく方。

諸橋：走るマネをしながら）攻めたい！ 手を使わないようにしないとね。

佐々木：大丈夫かな（笑）

山本：あと、ミッドフィルダーは中間で繋ぐ役。全体のまとめ役とかだから…

野口：でもやっぱりリーダー（山本）じゃないですか？ 視野も広いしね。

山本：私的に…ディフェンダーは（諸橋）沙夏。

諸橋：ディフェンダーってなに？

全員：守る人

諸橋：守るよ～、みんな～！（笑）

山本：みんなを包み込んでくれる安心感があるから。サッカーみんなでやってみたいね。

全員：やってみたい～！

Q.「VIVA！ワールドマック」のWEBCMは6月17日公開です。その週末の6月20日と21日、＝LOVEはMUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控えていますが、ライブを前にした現在の心境や意気込みをお聞かせください。

大谷：＝LOVE史上最大の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…ちょうどこのマクドナルドのWEBCMが公開されたあとということで、やっぱり体力が大事だから、いっぱいマクドナルドを食べて体力をつけたいなって思います！

佐々木：ファンの人にもたくさん食べてもらいたいね。

山本：食べて体力つけてきてほしいね。

高松：（ライブの）タイトルが『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”♡」』で、本当にかわいいんですよ。とくにかわいいコンサートになるかなって思います。

野口：お楽しみに、ですね。

Q.「VIVA！ワールドマック」の登場を心待ちにしているファンの皆さまや、マクドナルドのお客さまへ向けてメッセージをお願いします。

佐々木：「VIVA！ワールドマック」の発売を記念して、私たち＝LOVEがマクドナルドとのコラボ企画に登場いたします。

野口：今回、「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を披露しました。

齋藤：このコラボでしか聞けない私たちの歌声で、セルフカバー歌唱に挑戦しています！

高松：WEBCMでは、皆さんも見覚えのあるようなシーンやリアクションがあるかもしれませんよ～！

大谷：さらに、＝LOVEの限定コンテンツも登場しますので、お楽しみに！

大場：「VIVA！ワールドマック」は6月17日水曜日より、全国のマクドナルドで販売中です。

音嶋：ボリューミーな「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」

諸橋：ピリ辛な味わいの「メキシカンタコスチーズチキン」

瀧脇：ぷりぷりの食感が楽しめる「アボカドマヨチーズシュリンプ」

山本：「VIVA！ワールドマック」を、＝LOVEの「VIVA！ワールドマックを食べられる」と共にお楽しみください！

■関連リンク

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/