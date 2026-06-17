俳優・伊東四朗（８９）の最新ショットにフォロワーが沸いた。

シンガー・ソングライター、さだまさしのインスタグラムに登場した。さだは１７日までの投稿で「伊東四朗さんと」とつづって、文化放送で撮影した２ショットをアップした。

「８９歳お誕生日おめでとうございます。文化放送でバッタリ」と、１５日にバースデーを迎えた伊東をお祝い。「『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も書かせていただきました。この写真、伊東さんの口の中にサンドウィッチが（笑）本当に本当におめでとうございます」とメッセージを寄せた。

伊東は元気にサムズアップ。お肌もつやつや、とても８９歳と思えぬ若々しさだ。フォロワーは「８９歳のお肌に見えないです！若々しいお肌ですね」と驚がく。「伊東四朗さん、お顔がみれてうれしいです」「お元気そうで！」「伊東四朗さん、最近はドラマでお見かけしなかったので、ひそかに心配していました。お元気そうで何よりです。８９歳のお誕生日おめでとうございます」「伊藤四郎さん。お誕生日おめでとうございます。久々に顔見れてよかったです」「まだまだ、お若い！」と反響を寄せた。