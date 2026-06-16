アメリカ・ロサンゼルスでは現在、イラン代表とニュージーランド代表による初戦が行われていますが、スタジアム周辺では抗議デモが行われています。現地から中継です。

ロサンゼルスのスタジアム前です。現在も多くの人が残っており、抗議の声をあげています。

ロサンゼルスにはイラン国外最大のイラン系コミュニティがありますが、多くがイランの現体制による迫害から逃れてきた人々です。

現場では、現体制のもとに結成されたチームは受け入れられないと声を上げる人々と、純粋に母国のチームを応援したいとする人々の異なる意見が聞かれました。

イラン代表の出場に反対する人

「現政権はチームを送り込んできましたが、彼らはイランの国民を代表してはいません。チームが代表しているのは、国民を抑圧している者たちです」

試合を観に来た人

「私たちはチームを応援するためにここにいます。サッカーの試合に政治的な見解を持ち込むつもりはありません」

ビザなどをめぐる混乱を乗り越え、ようやく初戦を迎えたイラン代表ですが、足元のイラン人コミュニティは決して一枚岩になれていないのが実情です。