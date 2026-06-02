世界的な実績を誇るDetonatioN FocusMe（DFM）所属のプロ格闘ゲーマー・GO1（ゴーイチ）氏が2日、自身のXを更新。駅で熱中症のような症状が出たことを報告し、心配の声が集まっている。

GO1は「ストリートファイター」を中心に複数の格闘ゲームで実績を残すプロゲーマー。国内最高峰の賞「日本eスポーツアワード」の年間最優秀eスポーツプレイヤー賞を受賞するなどトップレベルの成績を残している。

この日、拠点である大阪へ帰ってきたGO1氏は「新大阪着いて動けなくなって駅員さんに助けていただいた、本当にご迷惑お掛けしました...」とまさかの出来事を報告。「手足痺れて震え止まらなくて死ぬかと思った」と状況を説明し、「熱中症みたいな症状で病院行って点滴して貰って少しはマシになった...」と現状を報告。「ここ最近暑いので皆さんもお気をつけて..」と注意を呼びかけた。

この投稿には「熱中症、若いと体力ある分時間差でくるし蓄積疲労が取れないと次は症状出やすくなるので、くれぐれもしっかり休んでください」「無事でよかった...」「出てる症状怖すぎる。ちゃんと検査してお大事に…！！」「疲労、気温と湿度の上昇、屋内外の温度差など要因がありますもんね 少しは回復されたようで安心しました……！」「海外の試合、イベントなどお忙しい日々が続いておりましたので心配です。どうかお休みされてご自愛ください！」と、心配の声が寄せられた。