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「兄弟を守るために回収しようとしている」トケルが語る小池の不可解な行動の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS系ドラマ『田鎖ブラザーズ』の考察系YouTuberであるトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第７話ドラマ考察 警察側が犯人説を検証！小池と竹内の秘密の行動とは？ 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」と題した動画を公開した。動画では、警察内部の不審な動きに焦点を当て、独自の視点で物語の核心に迫っている。



動画の冒頭でトケル氏は、竹内恵美（赤間麻里子）が小池俊太（岸谷五朗）に黄色いメモをこっそり渡すシーンに着目。「ただの事務連絡じゃないように見えました」と指摘し、公にできない情報のやり取りが行われているのではないかと推測した。さらに、小池の元相棒である笹岡がイガラシ組と接触して懲戒免職になった過去に触れ、「警察全体が何かを隠している。そう考えたくなりますよね」と、警察ぐるみの隠蔽工作が行われている可能性を示唆する。



続いて、薬物のガサ入れ情報がイガラシ組に漏洩していた件について言及。「警察内部から漏れた可能性もあります」としつつ、イガラシ組の下っ端と田鎖稔（染谷将太）を接触させられるほど組織内部に通じている人物として、足利晴子（井川遥）の関与を疑う。



また、次回予告で小池が津田雄二（飯尾和樹）のノートを持ち去るシーンについて、ノートの復元によって辛島金属工場とイガラシ組の繋がりが判明したと説明。トケル氏は、小池の行動を単なる証拠隠滅ではなく「小池が隠すためにノートを回収しようとするなら、このタイミングだと遅すぎますよね」と分析し、田鎖兄弟を守るための行動ではないかという説を展開した。



最後にトケル氏は、小池が事件の真実を知りながら沈黙している可能性があると指摘。「真実を知っていて黙っているという罪はあると思います」と語り、今後の展開への期待と緊張感を高める考察で動画を締めくくった。