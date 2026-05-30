嵐の相葉雅紀さん（43）がMCを務める日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』。30日放送の2時間SPでは、5人組グループ・M!LKの佐野勇斗さん（28）と山中柔太朗さん（24）が、相葉さんとともに長崎県にある動物愛護団体を訪れます。

今回3人が向かったのは、動物愛護団体『長崎ライフオブアニマル』の第一シェルター。団体の代表によると、常に50匹以上の保護犬が生活しているこのシェルターでは、普段のお世話に追われ、トリミングしてあげる時間がなかなか取れないといいます。

3人は、時間の許す限りトリミングをすることに。以前から相葉さんを慕っているという佐野さんと山中さんは、間近で見る相葉さんのトリミング技術に圧倒され、そのうち相葉さんを“師匠”と呼ぶまでになります。1匹でも多くの犬を洗ってあげたい相葉さんは司令塔となって動き回り、汗をかきながらトリミングを進めていきます。

大きさや犬種の違う犬を何匹も洗っていく大変な作業。それでも常に笑顔を絶やさず楽しんで作業する3人の姿に、スタジオでVTRを見守っていた水谷豊さんは賛辞を送りました。

また、サンシャイン池崎さん（44）やみりちゃむさん（23）が預かる保護猫の成長ぶりなど、みどころいっぱいの『嗚呼!!みんなの動物園』2時間スペシャルはは、30日よる7時から放送です。