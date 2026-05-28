欧州株　引き続きマイナス圏推移、原油高は一服も
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100　 10416.27（-88.74　-0.85%）
独ＤＡＸ　　25102.43（-75.37　-0.30%）
仏ＣＡＣ40　 8176.34（-31.55　-0.39%）
スイスＳＭＩ　 13482.11（-145.30　-1.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50681.00（-47.00　-0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7529.50（-10.50　-0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29953.00（-94.25　-0.31%）