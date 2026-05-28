欧州株 引き続きマイナス圏推移、原油高は一服も
欧州株 引き続きマイナス圏推移、原油高は一服も
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 10416.27（-88.74 -0.85%）
独ＤＡＸ 25102.43（-75.37 -0.30%）
仏ＣＡＣ40 8176.34（-31.55 -0.39%）
スイスＳＭＩ 13482.11（-145.30 -1.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50681.00（-47.00 -0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7529.50（-10.50 -0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29953.00（-94.25 -0.31%）
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独ＤＡＸ 25102.43（-75.37 -0.30%）
仏ＣＡＣ40 8176.34（-31.55 -0.39%）
スイスＳＭＩ 13482.11（-145.30 -1.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50681.00（-47.00 -0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7529.50（-10.50 -0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29953.00（-94.25 -0.31%）