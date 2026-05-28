多くの商品が10～20円値上げ･･･6月から約900品目の食料品、菓子店でも影響が【新潟】
6月から約900品目の食料品などが値上げです。中東情勢の影響で包装資材の値上げも余儀なくされるなか、スーパーや菓子店の声を取材しました。
三条市のスーパー『マルセン』では、6月から即席めんや調味料など約110品目が値上げされます。なかでも比率として大きいのが「納豆類」。多くの商品が10～20円の値上げになるといいます。
■マルセン 太田雅悠専務
「中東情勢が悪化したときにパッケージの資材なのか調達が困難になったということで、おそらくそういったことが絡んで今回の値上げにつながったのでは。」
さらに、ポテトチップスは1袋10円、割り箸に関しても10～20円の値上げです。
■買い物客
「1回買いに来たら、次(翌日)はお休み。なるべく買い物しないように努力しています。」
■買い物客
「野菜関係が上がるとちょっと困るかな。特売とかを上手に使ってやりくりしないとダメかな。」
■マルセン 太田雅悠専務
「価格が上昇しているなかでの値上げは致し方ないと感じているが、来店回数は減っているように感じています。」
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■白井希咲記者
「新潟市西区の洋菓子店ではケーキがずらーっと並んでいて、すべての商品にナフサ由来のプラスチック製品が使われているということです。」
『ガトーシェフ三昧堂』では、ナフサの供給不安による影響は3月ごろから出ています。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「ケーキに巻くフィルムや焼き菓子を入れる袋などのプラスチック関係が、全部30%以上の値上げの状態。」
卵やイチゴ・生クリームなどの原材料費も高止まりが続くなか、包装資材の価格高騰が追い打ちをかけています。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「そのうち原材料の方もパッケージの価格転嫁が起こり、原材料も上がってくることが考えられるので、本当に手の打ちようがない。」
今後の値上げについて、髙井社長はー
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「いまはまだ値上げは我慢しているところだが、これから先この状況が続けば(ケーキの)値上げも考えないといけない。」
三条市のスーパー『マルセン』では、6月から即席めんや調味料など約110品目が値上げされます。なかでも比率として大きいのが「納豆類」。多くの商品が10～20円の値上げになるといいます。
■マルセン 太田雅悠専務
「中東情勢が悪化したときにパッケージの資材なのか調達が困難になったということで、おそらくそういったことが絡んで今回の値上げにつながったのでは。」
さらに、ポテトチップスは1袋10円、割り箸に関しても10～20円の値上げです。
■買い物客
「1回買いに来たら、次(翌日)はお休み。なるべく買い物しないように努力しています。」
■買い物客
「野菜関係が上がるとちょっと困るかな。特売とかを上手に使ってやりくりしないとダメかな。」
■マルセン 太田雅悠専務
「価格が上昇しているなかでの値上げは致し方ないと感じているが、来店回数は減っているように感じています。」
■白井希咲記者
「新潟市西区の洋菓子店ではケーキがずらーっと並んでいて、すべての商品にナフサ由来のプラスチック製品が使われているということです。」
『ガトーシェフ三昧堂』では、ナフサの供給不安による影響は3月ごろから出ています。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「ケーキに巻くフィルムや焼き菓子を入れる袋などのプラスチック関係が、全部30%以上の値上げの状態。」
卵やイチゴ・生クリームなどの原材料費も高止まりが続くなか、包装資材の価格高騰が追い打ちをかけています。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「そのうち原材料の方もパッケージの価格転嫁が起こり、原材料も上がってくることが考えられるので、本当に手の打ちようがない。」
今後の値上げについて、髙井社長はー
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「いまはまだ値上げは我慢しているところだが、これから先この状況が続けば(ケーキの)値上げも考えないといけない。」