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「めちゃくちゃ楽しいです」茂木健一郎が広島修道大学OBと旅ラン！おおぞら高校での充実した現在とまさかの転倒エピソード

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 広島修道大学の緑あふれるキャンパスをおおぞら高校で活躍する二人のOB、広瀬コーチ、河原コーチといっしょに走る！」を公開した。脳科学者で、屋久島おおぞら高校校長の茂木健一郎が、広島修道大学のキャンパスを、同大OBでおおぞら高校のコーチを務める広瀬さん、河原さんの両名と共に走りながら、学生時代の思い出や現在の仕事について語り合っている。



動画は、茂木が「広島修道大学の卒業生で、いま、おおぞら高校で働いている2人が一緒に走るということで」と切り出しスタート。広瀬と河原は、それぞれ福山キャンパスと岡山キャンパスでコーチをしていると元気よく自己紹介をした。



緑豊かなキャンパス内を走りながら、トークは学生時代の話題に。河原は人文学部教育学科で教員を目指して学んだ日々を振り返り、「いろんな出会いっていうのがすっごい楽しくて。中四国だけじゃなくて関西とか九州から来てる人たちもいて」と、多様な学生との交流が刺激になったと語った。また、アップダウンの激しい地形について「電動チャリで、毎日必死に通ってました」と笑いながら明かし、学生スタッフとしてオープンキャンパスの運営に4年間携わった思い出なども披露された。



さらに話題は、現在のおおぞら高校での仕事へ。広瀬は屋久島スクーリングの引率で訪れた自然の素晴らしさに触れ、「めちゃくちゃ楽しいです」と満面の笑みで充実感を滲ませた。すると、ランニング中にすってんころんだ茂木は、自身も校長として屋久島の運動会に参加した際のエピソードを告白。「リレーでバトンもらった瞬間、あの時もすっ転んで」と苦笑いを浮かべながら、さっき転んでできたという足の痛々しいすり傷を見せる一幕もあった。



キャンパスを駆け抜けながら、二人のOBの学生時代の懐かしい思い出と、教育の現場で奮闘する現在の充実ぶりが交差した今回の動画。和やかな雰囲気の中、新しい場所で活躍するOBたちの頼もしい姿と、茂木の飾らない素顔が印象的な旅ランとなった。