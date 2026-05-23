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電車とバスを使って2泊3日の山梨ひとり旅へ！



バスタ新宿から高速バスに乗り、2時間もかからず河口湖付近へ。一人で独占できる囲炉裏でイワナや鴨肉など地元の食材をセルフろばた焼き。ちょっとディープな酒場で飲んだ後に町中華で最高の〆ラーメン。

2日目は河口湖周辺では唯一の酒蔵に訪問し季節の日本酒を購入。お昼ご飯は富士吉田名物の太麺うどんのお店を2軒はしご。その後、上質サウナと富士山を一望できる絶景外気浴が大人気のホテルへ。夕飯はホテル内レストランで会席料理。

3日目は全国的にも珍しい“きじ”料理専門店で絶品ほうとう鍋ときじの刺身を。



グルメが充実、そして改めて富士山の美しさに何度も驚いてしまう山梨旅、東京からとっても気軽に行けちゃいます！山梨に行こうと思っている方の参考に少しでもなれば幸いです！