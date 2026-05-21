SNIDEL新作サマードレスコレクション♡特別な日に映える一着

夏のおしゃれをより特別に彩る、SNIDELの「SUMMER DRESS Collection」が公開されました♡纏った瞬間に気分まで華やぐサマードレスは、上質な国産生地や着心地へのこだわりが詰まったラインナップ。デイリーはもちろん、リゾートやデート、特別なイベントにも映えるアイテムが揃い、この夏のワードローブをアップデートしてくれます。

華やかに映えるサマードレス

今回のコレクションでは、SNIDELらしいフェミニンさと洗練されたシルエットが魅力のワンピースが豊富に登場します。

Ear cuff 3,960円（税込）と合わせたOne piece 24,970円（税込）は、上品な存在感が魅力。Shoes 16,500円（税込）を合わせることで、女性らしい華やかなスタイリングが完成します。

軽やかなOne piece 18,920円（税込）は、Cardigan 9,900円（税込）と組み合わせることで、温度調整もしやすい万能コーデに。

足元にはShoes 16,500円（税込）を合わせ、抜け感のある大人スタイルに仕上げています。

さらに、ドラマティックなシルエットが印象的なOne piece 28,600円（税込）は、Bag 15,400円（税込）との組み合わせでリゾート感漂うムードに♡特別なシーンにもぴったりな一着です。

Chacott×familiar初コラボ♡バレエ気分高まる限定アイテムが登場

小物使いで完成する夏コーデ

SNIDELのサマードレスは、小物とのバランスにも注目です。

One piece 24,970円（税込）には、Bag 11,880円（税込）とShoes 16,500円（税込）を合わせ、上品な甘さを演出。夏らしい軽やかな素材感が、シーズンムードを高めてくれます。

One piece 27,940円（税込）は、Bag 15,400円（税込）との組み合わせで都会的な雰囲気に。Shoes 16,500円（税込）を合わせることで、女性らしさとスタイリッシュさを両立したコーデが完成します。

また、同じくOne piece 27,940円（税込）にShoes 19,800円（税込）を合わせたスタイルは、よりモード感のある印象に。シンプルながらも存在感のある着こなしが叶います♪

特別感を高めるアクセサリー

アクセサリー使いにもこだわった今回のコレクション。Pierced earrings 3,960円（税込）と合わせたOne piece 39,600円（税込）は、エレガントなムードが漂う主役級ドレス。

Bag 11,880円（税込）、Shoes 19,800円（税込）との組み合わせで、特別な日の装いにぴったりです。

さらに、Pierced earrings 4,950円（税込）と合わせたOne piece 23,980円（税込）は、女性らしい柔らかな雰囲気が魅力。

Bag 11,880円（税込）とShoes 16,500円（税込）をプラスすることで、洗練されたサマースタイルを楽しめます。

なお、価格はすべて税込表記。WEB発売日は5月21日(木)10:00より開始され、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリにて販売されます。

店頭では一部商品が先行発売中で、そのほかの商品は5月下旬より順次発売予定です。

この夏だけの特別な一着を

SNIDELの「SUMMER DRESS Collection」は、ただ可愛いだけではなく、上質な素材感や美しいシルエットで大人の女性を魅力的に見せてくれるラインナップ♡

この夏の特別な思い出に寄り添う一着を見つければ、毎日のファッションがもっと楽しくなるはず。ぜひお気に入りのサマードレスで、自分らしい夏のおしゃれを楽しんでみてください。