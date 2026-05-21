注目キーワード「アンワインド」って？【Spick & Span】おしゃれプレスが伝授！

【スピック＆スパン】が2026年春夏に提案しているテーマは「UNWIND・CITY（アンワインド・シティ）」。都会的でありながらリラックス感のあるスタイリングです。プレスの森田さんはトレンドを適度に取り入れながら、こなれ感のある大人カジュアルなコーデを作るのがとても上手。今年の猛暑を楽しく乗り切れそうなひと技効かせた着こなしテクニックを紹介してもらいました。

大人のためのリラックスしすぎないリラックススタイルって？

シアージャケット\19,800・中に着たアメスリタンク\6,050・イージーパンツ\22,000（Spick ＆ Span）、その他私物

酷暑日も快適に過ごせる、リラクシーなサマーアイテムがに注目が集まっています。2026年春夏に【スピック＆スパン】が提案するのは、リラクシーだけど都会的なアイテムたち。色味もシックなものが多く、着回し力抜群なカジュアルアイテムが豊富です。

今季【スピック＆スパン】でとっても人気なのは、こちらの使いやすいレオパード柄のイージーパンツと、夏日もさらりと羽織れるリネン素材のシアージャケットです。パンツはレーヨンコットン素材で、涼やかな着心地。ウエストはゴムなのでリラクシー着こなせるのも魅力です。ジャケットのインに着ているのは、昨年も大好評のカップ付きアメスリタンク。こちらもストレスフリーな着心地で、１枚持っておくと便利です！

今年の夏は飽きのこないブラックやブラウンなどのシックな色味のアイテムが人気。ですが、ダークトーン合わせの中にも、こんなふうにレオパード柄パンツを取り入れたり、クリア素材のサングラスを取り入れてスタイリングに遊び心をプラスするだけで、着こなしの鮮度がグッとUPします！

即マネしたい！ 親しみやすくて愛らしいアメリカンカジュアルスタイル

中に着たTシャツ\8,800・上に重ねた”ACASAM”のメッシュTシャツ\13,200・"LEVI’S"のワイドデニム\16,500・”NICOLAS LAINAS"のサンダル\15,950（Spick ＆ Span）、その他私物

今季も、マルチボーダー柄のTシャツに注目が集まっています。カジュアル感のあるTシャツですが、森田さんはこのマルチボーダーTシャツに、トレンドカラーのブラウンのメッシュTシャツを重ねてひと技プラスしたスタイリングに。袖口も折り返しているのがポイントです。

合わせている幅広ストレートのバギーデニムは【LEVI’S】の別注アイテム。リネン混なのでドレープ感が出てずるっと履けるのが特徴。ウエストをウェビングベルトでキュッと結んでメリハリを出し、スタイリングをキレイめに仕上げて大人カジュアルな装いに仕上げています。

大きなサイズ感でくたっとしたパンツに対して、トップスをコンパクトにまとめるだけで、シンプルなTシャツ × デニム合わせがこなれた装いに。ベルトやメガネなど小物でアクセントをプラスすれば、ワンランク上のカジュアルスタイルが完成します。

デニムスタイルに合わせたフラットサンダルは毎年大好評の【NICOLAS LAINAS】のもの。サムリングのメタルパーツがアクセサリーのように着こなしに艶感をプラスし、大人な表情を見せてくれます。

低身長さんもスタイル良く見せるホワイトブラウスの着方って？

フラワージャガードシャツ\17,600・サテンスカート\11,000・"ISLAND SLIPPER"のトングサンダル\28,600（Spick ＆ Span）、その他私物

今年も引き続き人気の艶感のあるブラックのサテンスカートをセレクト。ブラックは夏のスタイリングには重たく見えるかもしれませんが、シアー感のあるブラウスを合わせて抜け感をプラスすることでフレンチシックなサマーモノトーンコーデが完成します。程よくきちんと感もあり、リゾートスタイルにもおすすめです。

森田さんは身長153cmなのだそう。コンチョベルトを腰位置でキュッとウエストマークすることで美シルエットなスタイリングが完成。ブラウスはヴィンテージ感のあるフラワー柄で大人のカジュアルスタイルにもぴったりな１枚です。

足元には【ISLAND SLIPPER】のレザートングサンダルを合わせて。ブラックカラーで程よい重厚感があるので、トングサンダルですがスタイリングの引き締め役にピッタリ。足裏にフィットするクッション性のあるソールで履き心地も快適です。大人女性におすすめの１足です。

Photograph：Yuumi Hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori